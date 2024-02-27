AB ülkelerine seslendi: Herkesin güvenliği tehlikede

Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:50

Güncelleme: 27.02.2024 - 13:14

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın açılışında konuştu.

Çoğunluğu Avrupalı 27 ülkenin devlet başkanlarının ya da temsilcilerinin başkent Paris'te bir araya geldiği konferansın öncesinde yaptığı konuşmada Macron, "Bugün herkesin güvenliği tehlikede" ifadesini kullandı.

Macron, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya destek konusunda yeni bir "başlangıç yapmasını ve güçlü kararlar almasını gerektiren bir dönemde" olduğunu belirterek "Ukrayna, bugün kararlı. (Ukrayna'nın) bize ihtiyacı var; daha önce yaptıklarımızın ötesinde, halihazırda kayda değer bütçesel, ekonomik, kapasiteye ilişkin çabalarla" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna saflarında durumun giderek daha zor hale geldiğini ve Rusya'nın "özellikle Ukrayna halkını bocalatmak için yeni saldırılara hazırlandığını" kaydeden Macron, "Rusya bu savaşı kazanamaz ve kazanmamalı" dedi.

Macron, "Bugün ve yarın, kolektif güvenliğimizi sağlıyoruz. Ve çok açık, düne göre daha açık şekilde maruz kaldığımız saldırıları hesaba katarak. Bahsettiğimiz aynı zamanda kendi güvenliğimiz" diye konuştu.

Macron, Batılı ülkeler arasında Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Macron, “Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız. Amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Açılışa video konferans ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de başta Fransa olmak üzere Ukrayna'ya destek için bir araya gelen ülkelere teşekkür etti.

"Birlikte halihazırda milyonlarca hayatı kurtardık" diyen Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in başardıklarımızı yıkamayacağından ve başka bir ülkeye saldıramayacağından emin olalım" ifadesini kullandı.