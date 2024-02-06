Biden'dan bir yeni gaf daha: Macron'u, Mitterrand ile karıştırdı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:09

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:09

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı.

En plein meeting, Joe Biden confond Emmanuel Macron avec "Mitterrand d'Allemagne" pic.twitter.com/bYXm9zcXBX — BFMTV (@BFMTV) February 6, 2024

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.