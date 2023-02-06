AB ve Rusya'dan Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderiliyor
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığını bildirdi.
AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı 'AB Sivil Koruma Mekanizması'nın harekete geçirildiğini duyurdu.
AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda" ifadesini kullandı.
RUSYA
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin yardıma hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yayımladığı mesajda, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır" açıklamasında bulundu.
YUNANİSTAN
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadesini kullandı.
Miçotakis, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" da kaydetti.
Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.
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