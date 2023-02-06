Tsunami alarmı geri çekildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem İtalya'daki yetkilileri alarma geçirdi. Yetkililer, ülke kıyılarında olası bir tsunami riski konusunda bulunduğu uyarı geri çekti.
İtalya Sivil Savunma Dairesi, kıyı bölgelerindeki vatandaşlara daha yüksek bölgelere taşınmaları ve yerel yetkililerden daha fazla bilgi beklemeleri çağrısını geri çekti.
Kurumdan yapılan açıklamada Sicilya, Calabria ve Apulia'nın güney bölgelerindeki tren trafiğinin önlem olarak geçici olarak durdurulduğu ancak sabah saatlerinde yeniden başladığı belirtildi.
Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan uyarıda, "Kıyı bölgelerinden uzaklaşılması, daha yüksek bölgelere ulaşılması ve yerel yetkililerin uyarılarının dikkate alınması tavsiye edilmektedir" denilmişti.
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