Liderlerden Türkiye'ye yardım ve taziye mesajları

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:25

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:42

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, düşüncelerinin Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, “Birleşik Krallık, elimizden gelen her şekilde yardıma hazır” dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de deprem nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için cesurca çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelen her şekilde yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da “Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor!” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na gönderdiği mesajında, “Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor!” paylaşımında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından Türkiye'ye yardım sağlamaya "hazır" olduklarını duyurdu.

Paşinyan, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem haberini üzüntüyle karşılıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de yaşanan şiddetli depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kenani, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Derin üzüntü duyduklarını dile getiren Kenani, "İhtiyaç duyulması halinde İran olarak iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz komşumuz Türkiye ve Suriye'ye sağlık ve yardım ekiplerini insani, ahlaki, dini ve komşuluk hakkı gereği göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, depreme ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Novak, "Bu sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen trajik haberleri duyunca şok oldum. Türkiye'nin güneydoğusunu vuran şiddetli depremin kurbanlarının ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'ye acil yardım sağlama talimatını verdiğini bildirdi.

Orban, "Bugün meydana gelen trajik depremin ardından Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim" dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macar arama-kurtarma ekiplerinin bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ve Suriye'de yüzlerce insanın uyurken ölümüne yol açan Kahramanmaraş depreminin ardından yardım sözü verdi.

Scholz Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen deprem haberini şokla takip ediyoruz. Almanya elbette yardım gönderecektir" ifadesinde bulundu.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Osmani, "Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için Kosova Güvenlik Gücü aracılığıyla gerekli yardımı sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen depreme ilişkin tazie mesajı yayımladı.

Sanchez, "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma ve Acil Durumlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, arama görevlerinde destek için Askeri Acil Durum Birimi ve acil hava taşımacılığını etkinleştirdi" dedi.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile dayanışmasını ifade etti.

Tajani, "Az önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya'nın yakınlığını ifade etmek ve sivil korumamızı hazır bulundurmak üzere görüştüm" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Tajani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek İtalya'nın dayanışmasını ifade etti ve sivil savunmamızın yardımlarını sundu" denildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç'in AB Dönem Başkanı olarak, bu felakette bu ülkelere yardım etmek üzere AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Suriye'ye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ofisinden de bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen büyük depremin ardından yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz vefat edenler ve sevdikleriyle birlikte. Erdoğan'a en derin taziyelerimi ilettim. Türkiye'nin ortağı ve AB dönem başkanlığını yürüten ülke olarak desteğimizi sunmaya hazırız" denildi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ofisinden yapılan açıklamada, Niinistö'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mektubu ilettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup göndererek Türkiye'de meydana gelen trajik depremde hayatını kaybedenler ve yaşanan yıkım dolayısıyla en derin taziyelerini ifade etti" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sosyal medya hesabından gerçekleşen depreme ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Marin, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlara ve acı çekenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Şu anda acil yardım ve desteğe ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şoke olduk. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır” dedi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyada taziye mesajı yayınladı.

Stoltenberg Twitter paylaşımında:

"Bu korkunç depremin ardından Müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile temas halindeyim. Nato müttefikler, şu anda destek için seferber olmuş durumdadır"

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" da kaydetti.

Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde Yunanistan Türkiye'ye, yine 1999'da Yunanistan'da meydana gelen Atina depreminde de Türkiye Yunanistan'a yardım göndermişti.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını iletti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Ülkenizde meydana gelen depremin yol açtığı çok sayıdaki can kaybı ve büyük yıkımlar nedeniyle derin başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim. Bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi.

Kurenkov, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

KAZAKİSTAN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremde yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım. Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

İsrail devletinin "mümkün olan her yolla yardım göndermeye her zaman hazır olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Herzog, kalplerinin bu acı zamanda Türk halkının ve yas içindeki ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Türkiye'deki depremin değerlendirilmesi için bir acil durum toplantısı düzenlendiği paylaşıldı.

İsrail resmi devlet Twitter hesabından, "Türkiye Halkının Yanındayız" mesajı paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma desteği vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini açıkladı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in tüm vatandaşları adına, bölgemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türk halkına bu zor zamanda taziyelerimi bildiririm" ifadelerine yer verdi.

İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktaran Netanyahu, İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin "en kısa süre içinde yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını" kaydetti.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Pakistan’a her zor anında yardım elini uzattığını anımsatan Şerif, İslamabad’ın mümkün olan her türlü yardımı yapacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan’ın Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğuna işaret edilerek, İslamabad'ın yardım çalışmalarında mümkün olan tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

ABD

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreem ilişkin "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye ve Suriye'ye yardım etmeye hazır" mesajı yayınladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım etmeye hazır olduğunu belirten bir tweet attı.

Borrell, paylaştığı Tweette şöyle dedi:

"Bu sabah Türkiye ve Suriye'yi sarsan yıkıcı depremde yüzlerce kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. AB yardım etmeye hazırdır"

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda" ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.

Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

EL SALVADOR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Bukele, "El Salvador, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Türk halkının güvenliği ve esenliği için dua etmektedir. Hükümetim, bu elim hadisenin üstesinden gelinmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.