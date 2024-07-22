‘AB Yapay Zekâ Yasası’ 1 Ağustos’ta yürürlükte

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Dünyada ilk yapay zekâ yasası olacak düzenleme tamamen uygulanmaya başlanacağı Eylül 2026 tarihine kadar kademeli olarak yürürlüğe girecek. Yasayla birlikte yapay zekâ teknolojilerinin etik ve güvenli kullanımının sağlanması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yasanın uygulanmasından sorumlu AB Yapay Zekâ Ofisi kuruldu. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri avukat Damlanur İpek AB Yapay Zekâ Yasası’nı Cumhuriyet’e değerlendirdi. İpek, yasanın AB sınırlarında servis sunan tüm modellere uygulanacağını, dolayısıyla düzenlemenin Türkiye’de dahil olmak üzere küresel bir etkisi olacağını beklediğini, yasanın düşük, sınırlı, yüksek ve kabul edilemez olmak üzere dört temel risk sınıflandırması dikkate alınarak uygulanacağını söyledi.

AB yapay zekâ yasası kapsamında uygulanabilecek olan cezalara da değinen İpek cezaların, ihlalin boyutuna bağlı olarak 10 ile 40 milyon Avro arasında olabileceğini de sözlerine ekledi.