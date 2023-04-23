AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Avrupa donanmaları, Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli

Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:50

Güncelleme: 23.04.2023 - 10:50

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üye ülkelerinin donanmalarını Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeye çağırdı.

Josep Borrell, Tayvan'ın AB'yi "ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiğini" vurguladı.

Borrell, "Bu nedenle Avrupa'nın bu son derece kritik bölgede seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını göstermek için Avrupa donanmalarını Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeye çağırıyorum" dedi.

Borrell, "Tayvan'a karşı bir eylemin mutlaka reddedilmesi sadece ahlaki bir nedenden ötürü değildir. Aynı zamanda Tayvan'ın en gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir role sahip olması nedeniyle ekonomik açıdan da bizim için son derece ciddi olacaktır" diye ekledi.