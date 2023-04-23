AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Avrupa donanmaları, Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bir Fransız gazetesinde yayınlanan makalesinde Tayvan'ın AB'yi "ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiğini" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:50
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Avrupa donanmaları, Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli
Abone Ol google-news

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üye ülkelerinin donanmalarını Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeye çağırdı.

Josep Borrell, Tayvan'ın AB'yi "ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiğini" vurguladı.

Borrell, "Bu nedenle Avrupa'nın bu son derece kritik bölgede seyrüsefer özgürlüğüne olan bağlılığını göstermek için Avrupa donanmalarını Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeye çağırıyorum" dedi.

Borrell, "Tayvan'a karşı bir eylemin mutlaka reddedilmesi sadece ahlaki bir nedenden ötürü değildir. Aynı zamanda Tayvan'ın en gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir role sahip olması nedeniyle ekonomik açıdan da bizim için son derece ciddi olacaktır" diye ekledi.


tayvan Tayvan Boğazı AB

İlgili Haberler

Çin: Tayvan meselesi, Kore Yarımadası sorunuyla kıyaslanamaz

Çin: Tayvan meselesi, Kore Yarımadası sorunuyla kıyaslanamaz
Çin Dışişleri Bakanı'ndan Tayvan tehdidi: 'Ateşle oynayanlar sonunda kendini yakacak'

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Tayvan tehdidi: 'Ateşle oynayanlar sonunda kendini yakacak'
ABD'li komutan: Tayvan Boğazı'nda her türlü olasılığa hazırız

ABD'li komutan: Tayvan Boğazı'nda her türlü olasılığa hazırız

En Çok Okunan Haberler