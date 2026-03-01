ABD ‘3 askerimiz öldü’ demişti… İran’dan ‘560 ABD askeri öldü ya da yaralandı’ açıklaması!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ‘Gerçek Vaad 4’ operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, operasyonun yedinci ve sekizinci dalgalarının bugün ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışları ve geniş kapsamlı İHA saldırılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KUVEYT VE BAHREYN’DEKİ ÜSLER HEDEF ALINDI

Açıklamada, "Son saldırıların ardından Kuveyt’te bulunan ABD Ali el-Salem Deniz Üssü tamamen faaliyet dışı kalmış, ABD’ye ait Muhammed el-Ahmed deniz altyapı tesislerinden üçü de imha edilmiştir. Bahreyn’in Selman Limanı’ndaki ABD Deniz Üssü de dört İHA’nın hedefi olmuş ve üssün komuta ve destek merkezlerine ciddi hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD VE İNGİLTERE’YE AİT ÜÇ TANKERE FÜZE SALDIRISI

Deniz hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Düşman deniz hedeflerine yönelik saldırıların devamı kapsamında Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde bulunan ABD ve İngiltere’ye ait üç petrol tankeri füze saldırısına uğramış ve şu anda yanmaktadır" denildi.

“560 ABD ASKERİNİN ÖLÜMÜNE VEYA…”

Bahreyn’deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bölge iki balistik füze ile hedef alınmış ve diğer ABD üsleri de art arda saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılar, şu ana kadar 560 ABD askerinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"SALDIRILAR KESİNTİSİZ SÜRECEK"

ABD ve İsrail üslerinde sirenlerin aralıksız çaldığı, ABD askerleri ile İsrailli yerleşimciler arasında psikolojik kriz yaşandığı belirtilen açıklamada, "Füze ve İHA saldırıları kesintisiz ve yaygın bir şekilde devam etmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri’nin elde ettiği başarılı sonuçlar, İran milletine duyurulmaya devam edecektir" denildi.

ABD: 3 ASKERİMİZ ÖLDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 'Operation Epic Fury' kapsamında yürütülen operasyonlarda üç ABD askerinin yaşamını yitirdiğini, beş askerin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.