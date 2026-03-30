ABD ablukasının gölgesinde: Rus petrol tankeri Küba’ya ulaştı

Rusya’ya ait “Anatoly Kolodkin” adlı tanker, 100 bin ton ham petrol taşıyan insani sevkiyat kapsamında Küba’ya ulaştı. Haberi Rus haber ajansı Interfax, Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na dayandırarak duyurdu.

Gemi takip verilerine göre tanker, Küba’nın kuzey kıyıları boyunca ilerleyerek adaya ulaştı. Sevkıyatın, enerji kriziyle mücadele eden ülke için kritik bir destek sağlaması bekleniyor.

Sevkıyat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya petrol gönderilmesini engelleme politikasında geri adım sinyali vermesinin ardından gerçekleşti.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkenin Küba’ya petrol göndermesine “itirazı olmadığını” belirtmişti.

Washington yönetimi son aylarda Küba’ya yönelik yakıt akışını kısıtlayan önlemleri artırmış, tedarikçilere baskı uygulayarak sevkiyatları büyük ölçüde azaltmıştı. Bu durum ülkede ciddi bir yakıt krizine yol açtı.

Elektrik kesintileri, yakıt kısıtlamaları ve temel hizmetlerde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar, Rusya’dan gelen petrol sevkiyatının Küba’ya kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini, ancak ABD baskısı sürdükçe ülkenin uluslararası enerji piyasalarına erişiminin sınırlı kalacağını belirtiyor.