ABD açıkladı: 'Misket bombaları Ukrayna'da

Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:24

Güncelleme: 14.07.2023 - 16:24

Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Korgeneral Sims, bir gazetecinin misket bombalarının Ukrayna'ya teslim edilip edilmediğine yönelik sorusuna, “Misket bombaları şu anda Ukrayna’da” şeklinde yanıt verdi.

Başka bir gazetecinin “Ukrayna'ya ulaştığını söylediğiniz misket bombaları, ABD DPICM'leri mi (misket bombası olarak bilinen çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat) yoksa müttefiklerin misket bombaları mı?” sorusuna ise Sims, “Her ikisi de. Bazılarının daha önce üçüncü bir ülke tarafından sağlandığını biliyoruz. Ancak evet, ABD’nin misket bombaları Ukrayna'da” cevabını verdi.

