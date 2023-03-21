ABD alarmda: İlaca dirençli mantar hastalığı yayılıyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:24

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:24

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bir mantar hastalığı olan candida auris’in ilk olarak 2016’da görülmeye başladığını 2020-2021 tarih aralığında ABD’deki sağlık tesislerinde endişe verici bir hızda yayıldığını vurgulayarak özellikle 2021 yılında ilaca dirençli vaka sayısının üç katına çıktığının altını çizdi.

RİSK TEŞKİL EDİYOR

Mantar hastalığının sağlıklı kişilerde tehdit yaratmadığını ifade eden CDC, sağlık merkezlerinde cihaza takılı sağlığı çok kötü olan hastalar için risk teşkil ettiğini belirtti. Vaka sayısının 2019'dan 2020'ye kadar yüzde 59 artarak 756'ya, 2021'de ise yüzde 95 daha artarak 1.471'e yükseldiği kaydedildi.

2022 yılında da vaka sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken CDC, sağlık merkezlerindeki zayıf genel enfeksiyon önleme kontrol uygulamalarının hastalığın yayılmasına sebebiyet verdiğini ifade etti. CDC, 2021 yılında yayılmanın giderek kötüleşmesiyle ilgili “Bu artışın zamanlaması ve halk sağlığı araştırmalarından elde edilen bulgular, COVID-19 salgını sırasında sağlık ve halk sağlığı sistemleri üzerindeki baskı nedeniyle C. auris yayılımının kötüleşmiş olabileceğini düşündürmektedir” denildi.