ABD'de kara mantar hastalığı 'acil tehdit' uyarısı yapıldı
ABD'de ölüm oranı "yüksek" olduğu belirtilen "süper bulaşıcı" olarak da tanımlanan kara mantar hastalığı için yeniden "acil tehdit" uyarısında bulunuldu.
ABD'de "C auris" olarak bilinen Candida auris vakalarının son aylarda hızla artması, 2020'de Covid-19 pandemisinin başlamasının ardından başka bir "ölümcül hastalığın" ortaya çıkabileceği korkularını tetikledi.
Amerikan Doktorlar Koleji (ACAP), antibiyotiğe dirençli "ölümcül mantarın" yükselişini "endişe verici" olarak nitelendirdi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 2019'da bu hastalığı "acil bir tehdit" olarak tanımladığı, ancak istatistiklere göre son dört yılda vaka sayılarının arttığı kaydedildi.
VAKA SAYILARI 3 KATTAN FAZLA ARTTI
CDC'nin yeni araştırması, antibiyotiğe dirençli türlerin daha sık görülmeye başlamasıyla birlikte 2020 ve 2021 yılları arasında ABD genelinde vaka sayılarının üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.
CDC'ye göre mantar enfeksiyonları 2021 yılında ABD'de 7 bin kişinin ölümüne, dünya genelinde ise 1,5 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Araştırmacılar, enfeksiyonların 2020'de 1.310'dan 2021'de 4 bin 41'e yükseldiğini, klinik C auris vakalarının ise geçen yıl 2 bin 377'ye çıktığını tespit etti.
Araştırmada ayrıca, mantarın yayılmasının "sağlık hizmetleri ve halk sağlığı sistemleri üzerindeki pandemiyle ilgili gerginlik nedeniyle daha da kötüleşmiş olabileceği" de belirtildi.
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