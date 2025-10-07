ABD arabuluculuğunda toplantı: Şam ile SDG anlaşmaya vardı

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ile Şam’da bir araya geldi.

Tarafların, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Ebu Kasra, görüşmenin ardından X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Biraz önce başkent Şam’da Sayın Mazlum Abdi ile görüştüm. Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm askeri hatlarda ve konuşlanma bölgelerinde tam kapsamlı ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşma derhal yürürlüğe girecektir” ifadelerini kullandı.

ABD ARABULUCUĞUNDA ÜST DÜZEY TOPLANTI

Fransız haber ajansı AFP’nin bildirdiğine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara da bugün Abdi ile Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

Toplantıya, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper da katıldı.

Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Hükümet kaynakları, toplantının amacının “son günlerde Halep’te tırmanan çatışmalara son vererek taraflar arasında güven tesis etmek” olduğunu bildirdi.

HALEP'TE NELER OLDU?

Pazartesi akşamı, Halep kentinde Suriye ordusu ile SDG arasında Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

SANA haber ajansı, SDG’nin bazı kontrol noktalarını havan toplarıyla hedef aldığını, olayda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin yaralandığını aktardı.

Bölgedeki gerilim, Mart ayında imzalanan ve SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegre olmasını öngören anlaşmadan bu yana en ciddi askeri tırmanış olarak değerlendiriliyor.

Halep Valisi Azzam el-Garib, kentteki mevcut güvenlik durumu nedeniyle okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında bugün eğitime ve mesaiye ara verildiğini açıkladı.

Ancak valilik, sağlık hizmetleri ve acil durum birimlerinin görevine devam edeceğini bildirdi.

Garib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet güçlerinin yeniden konuşlanması, SDG’nin son haftalarda artan ihlallerine ve yasa dışı gruplara verdiği desteğe karşı alınmış bir önlemdir” ifadelerini kullandı.