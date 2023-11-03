ABD askeri üssüne İHA’lı saldırı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu üsse 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:52
ABD askeri üssüne İHA’lı saldırı
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İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin Suriye ve Irak’taki güçlerine saldırılar giderek artıyor.

Irak’ın kuzeyindeki IKBY’nin Erbil kentine bağlı Harir ilçesinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu üs, 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırı sonucu hasar ya da can kaybı meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılar artmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin 27 kez hedef alındığını belirtmişti.

Saldırılardan İran destekli silahlı grupları sorumlu tutan Ryder, ABD’nin Orta Doğu’ya 300 asker daha göndereceğini ifade etmişti. Ryder, ek askeri konuşlandırmanın amacının bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek ve ABD askerlerinin güvenliğini artırmak olduğunu aktarmıştı.


ırak ABD

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