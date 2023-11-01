ABD askerleri 2 haftada 27 kez hedef alındı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin 27 kez hedef alındığı açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:10
ABD askerleri 2 haftada 27 kez hedef alındı
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İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin 27 kez hedef alındığı bildirdi.

Saldırılardan İran destekli silahlı grupları sorumlu tutan Ryder, ABD'nin Orta Doğu'ya 300 asker daha göndereceğini açıkladı. Askerlerin nereye konuşlandırılacağı konusunda ayrıntı vermeyen Ryder, askerlerin İsrail'e konuşlandırılmayacaklarını söyledi.

Ryder, ek askeri konuşlandırmanın amacının bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek ve ABD askerlerinin güvenliğini artırmak olduğunu ifade etti.


ABD saldırı askerler

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