ABD askerlerini öldürmekle suçlanan Kataib Hizbullah örgütü hakkında neler biliniyor?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:16

Güncelleme: 31.01.2024 - 18:16

Reuters

Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını düzenlediğinden şüphelenilen Irak'taki Hizbullah Tugayları (Kataib Hizbullah), ABD'ye yönelik tüm operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

Pazar günü meydana gelen İHA saldırısını üstlenen, İran'a bağlı Kataib Hizbullah örgütü, kararın "Irak hükümetini utandırmamak" için verildiğini söyledi.

ABD'ye yönelik başka bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyleyen örgütün genel sekreteri Ebu Hüseyin El Hamidevi, "Irak hükümetini utandırmamak için işgal güçlerine karşı askeri ve güvenlik operasyonlarını askıya aldığımızı duyururken, Gazze'deki halkımızı başka şekillerde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, Ürdün'ün kuzeyinde Tower 22 adı verilen ABD üssünün hedef alındığı saldırıya nasıl karşılık verileceğine karar verdiklerini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda saldırıyla ilişkisi olduğunu reddeden İran ise "çıkarlarına" yönelik her türlü saldırıya misilleme yapacağı uyarısında bulundu.

Peki Kataib Hizbullah örgütü nedir, hakkında neler biliniyor?

2003'ten bugüne

ABD öncülüğündeki 2003 Irak işgalinin ardından kurulan Kataib Hizbullah, İran'a yakın Iraklı elit silahlı gruplardan biri.

Kataib Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana ABD güçlerine 150'den fazla saldırı düzenlediğini iddia eden Irak'taki İslami Direniş adlı silahlı şemsiye grubun en güçlü silahlı üyesi.

Kuruluşunun ardından 2000'li yıllarda askeri ve diplomatik hedeflere yönelik keskin nişancı, roket ile havan topu ve yol kenarına yerleştirilen bombalı saldırılarla hızla ün kazanan Kataib Hizbullah, bu saldırılarla ilişkisi olduğunu doğrulamıyor ve reddetmiyor.

ABD'nin 2009 yılında terör örgütü olarak tanımladığı Kataib Hizbullah, 2020'ye kadar Bağdat'ta İranlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ile birlikte ABD'nin İHA saldırısında öldürülen Irak-İran çifte vatandaşı Ebu Mehdi el-Muhandis tarafından yönetiliyordu.

Şii ideolojisine göre örgüt, Irak, Suriye ve Lübnan arasındaki sınırları Batılı yapılar, Irak'taki ABD askerlerini ise yabancı işgalciler olarak görüyor ve askerleri zorla sınır dışı etme çağrısında bulunuyor.

Kataib Hizbullah, Suriye'deki iç savaş sırasında diğer Şii milislerle birlikte, çoğunluğu Sünni olan isyancılara karşı savaştı ve o zamandan beri Suriye'de faaliyet göstermeye devam ediyor.

Iraklı yetkililer ve örgüt üyeleri, liderlik yapısı açıklanmayan gizemli örgütün içinde binlerce savaşçının yanı sıra İHA, roket ve kısa menzilli balistik füzelerden oluşan geniş bir cephanelik olduğunu söylüyor.

Getty Images Biden, Ürdün'ün kuzeyinde Tower 22 adı verilen ABD üssünün hedef alındığı saldırıya nasıl karşılık verileceğine karar verdiklerini söyledi

Irak Halk Seferberlik Güçleri ile bağlantısı ne?

ABD yıllar içinde Kataib Hizbullah'ın mevzilerini, üslerini, eğitim ve lojistik merkezlerini defalarca vurdu.

24 Ocak'ta ABD, İHA ve füze saldırılarına misilleme olarak Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Jurf Al-Sakhar'da bazı Kataib Hizbullah hedeflerini vurdu.

Kataib Hizbullah, Irak'ta 2014 yılında İslam Devleti'ne karşı savaşmak üzere kurulan ve daha sonra resmi bir güvenlik gücü olarak tanınan Halk Seferberlik Güçleri (PMF) içinde bazı bölümleri oluşturuyor.

Örgüte bağlı savaşçılar devletten maaş alıyor ve aralarında ABD tarafından terörist ilan edilenlerin de bulunduğu Kataib Hizbullah üyeleri PMF'de üst düzey görevlerde yer alıyor.

Teknik olarak PMF'nin bir parçası olarak Irak başbakanının komutası altında olsa da örgüt genellikle emir komuta zincirinin dışında faaliyet gösteriyor ve ABD güçlerine yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan hükümet açıklamalarına meydan okuyor.

Partinin siyasi bağlarının da olduğu öne sürülse de bu tam olarak kanıtlanabilmiş değil.

Kataib Hizbullah sözcüleri, bu iddiaları yanıtsız bırakıyor.