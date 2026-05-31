ABD, Avrupa’dan asker çekmeyi hızlandırıyor

ABD’nin Avrupa’daki üslerinden asker çekme sürecini hızlandırmayı planladığı bildirildi. Alman gazetesi Welt am Sonntag, Washington’un yeni önerilerini gelecek ay NATO müttefiklerine sunacağını yazdı.

Haberde, kimliği açıklanmayan bir Pentagon kaynağına dayandırılarak ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltmaya dönük planlarını hızlandıracağı belirtildi.

Washington’un önerilerini gelecek ay düzenlenecek NATO Kuvvet Planlama Konferansı’nda müttefiklere sunacağı aktarıldı.

ABD, mayıs ayında Almanya’dan 5 bin asker çekme planını açıklamıştı.

Kararın, Başkan Donald Trump ile Avrupalı müttefikler arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan görüş ayrılığının ardından geldiği değerlendirilmişti.

Almanya’da yaklaşık 35 bin aktif görevde ABD askeri bulunuyor. Bu sayı, Avrupa’daki en büyük ABD askeri varlığı olarak öne çıkıyor.

Pentagon, daha önce asker çekme sürecinin 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

Welt am Sonntag ise yeni planın bu takvimi hızlandıracağını yazdı.

Ancak çekilmenin ne kadar öne alınacağı ya da hangi üslerin etkileneceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltma planı, NATO içinde savunma yükünün paylaşımı ve Avrupa güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.