ABD, Avrupalı 2 firmayı "kara listeye" aldı
ABD Ticaret Bakanlığı, casus yazılım hizmeti veren Avrupa merkezli iki firmayı, gelişmiş izleme araçlarıyla ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle "ihracat kara listesine" aldı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın, Yunanistan merkezli Intellexa ile İrlanda ve Makedonya'da da varlıkları bulunan Macaristan merkezli Cytrox şirketlerini "ihracat kara listesine" aldığı kaydedildi.
Intellexa ve Cytrox'un, gelişmiş gözetleme ve izleme araçlarıyla başta ABD ulusal güvenliği olmak üzere tüm dünyada organizasyonların bütünlüğüne zarar verdiği ve bireylerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle kara listeye alındığı aktarıldı.
Intellexa ve Cytrox'un, 2022’de Yunanistan'da ulusal istihbarat direktörü ve bir başka üst düzey bürokratın istifasına neden olan Predator casus yazılımıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Ayrıca, Cytrox firmasının, 2019'da İsrailli NSO Grup'la rekabet etmesi için kurulan Intellexa firmasının bir parçası olduğu ifade edildi.
Bir dönem sık sık gündeme gelen Pegesus casus yazılımının üreticisi İsrailli NSO Grup da ABD Ticaret Bakanlığının kara listesine eklenmişti.
PEGASUS CASUS YAZILIMI
İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.
PREDATOR CASUS YAZILIMI
Predator casus yazılımı ise Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.
Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.
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