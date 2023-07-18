ABD başkan adayı Kennedy’den tepki çeken Covid açıklaması

Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:05

Güncelleme: 18.07.2023 - 17:05

ABD genel seçimleri öncesi, Demokratik Parti'de başkan adaylığı için öne çıkan isimlerden biri olan Robert F. Kennedy’nin (RFK Jr.), küresel Covid-19 salgınına dair tutumu tartışma yarattı.

New York Post’un haberine göre, Kennedy özel bir yemekte, Covid-19’un kökeniyle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Kennedy gizli çekilen videoda, "ABD ve Çin’in elinde 'etnik köken seçen biyolojik silahlar' olduğunu, Covid-19'un da bunlardan biri olabileceğini" öne sürdü.

Kennedy, "Covid-19’dan en çok etkilenenler beyazlar ve siyahlar olurken en dirençliler Aşkenaz Yahudileri ve Çinlilerdi" ifadelerini kullandı. Başkan adayı, bunun sebebinin tam olarak bilinmediğini, ancak hastalığın seyrinin etnik kökenlere göre değiştiğini belirten raporların olduğunu söyledi.

Kennedy’nin açıklamalarına tepki yağdı. Demokrat Parti Ulusal Komite Başkanı Jaime Harrison, “Bu rahatsız edici açıklamalar partinin fikirlerini yansıtmıyor” dedi.

Saskatchewan Üniversitesi’nden virolog Angela Rasmussen, videoda bahsedilen Furin gibi enzimlerin etnik kökenler arasında uyum farklılığı göstermediğini söyledi.

Robert F. Kennedy Jr, kendini Twitter hesabından savundu. Kennedy’e göre, özel bir ortamda gizlice çekilen görüntülerde, cümleleri bağlamından koparılarak servis edilmişti.

Kennedy, "ABD ve Çin’in elinde böyle teknolojiler var ve Covid-19’un bu teknolojilerin gelişiminde örnek alınabileceğinden bahsettim" ifadelerini kullandı. Demokrat aday, "Covid-19’un kasten çeşitli etnik kökenleri hedef aldığını söylemediğini" iddia etti.

OY ORANLARI

Geçtiğimiz aylarda başkan adaylığını açıklayan Robert F. Kennedy, aşı karşıtı tutumuyla tanınıyor. Amcası John F. Kennedy’nin öldürülmesinde ABD istihbaratını suçlayan ve Biden’ın Ukrayna tutumunu da eleştiren RFK jr, kısa sürede ciddi bir destek yakalamayı başardı.

Demokrat Parti’den aday olmasına rağmen, ABD müesses nizamına karşı muhalif kimliği sayesinde özellikle Cumhuriyetçilerden destek topladı.

Öte yandan Kennedy, yoğun bir Cumhuriyetçi desteğe sahip olsa da kendi partisinde oyları yerinde sayıyor. Washington Post’un haberine göre Kennedy’nin oyları Demokrat Parti ön seçimlerinde yüzde 8 ila 12 arasında seyrederken rakibi Biden’ın oyu yüzde 67’ye kadar çıkıyor.