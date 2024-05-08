ABD, Refah saldırısı endişesiyle İsrail'e bir bomba sevkiyatını durdurduğunu açıkladı

ABD’de üst düzey bir yetkili, İsrail’e yapılacak bir mühimmat sevkiyatının Refah’a saldırı olasılığı nedeniyle duraklatıldığını söyledi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:03
ABD, Refah saldırısı endişesiyle İsrail'e bir bomba sevkiyatını durdurduğunu açıkladı
Abone Ol google-news
Getty Images

ABD’de üst düzey bir yetkili, İsrail’e yapılacak bir mühimmat sevkiyatının Refah’a saldırı olasılığı nedeniyle duraklatıldığını söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan yetkili, 3500 adet bombanın gönderiminin askıya alındığını kaydetti:

Beyaz Saray yönetimi Gazze’ye insanı yardım girişi konusunda Tel Aviv’i eleştiriyordu.

CBS’e konuşan yetkili, İsrail’in ABD’nin insani duruma ilişkin kaygılarını “tam olarak gidermediğini” savundu.

İsrail yönetimi konuya ilişkin yorumda bulunmadı.

Beyaz Saray yetkilisi şunları söyledi:

"ABD’nin tutumu, İsrail’in, gidecek başka hiçbir yeri olmayan bir milyondan fazla insanın barındığı Refah’a kapsamlı bir kara operasyonu başlatmaması gerektiği yönündeydi.

"İsrail'le, Refah'taki sivillerin insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları ve Hamas'a karşı burada, Gazze'nin diğer yerlerinden farklı olarak nasıl hareket edebilecekleri konusunda diyalog halindeyiz.”

ABD’li yetkili, konuşmaların devam ettiği ve insani duruma karşı endişelerinin giderilmediği bir noktada İsrail’in operasyon hazırlığı görüntüsü vermesi nedeniyle “Refah’ta kullanılması muhtemel silahların sevkiyatının yeniden değerlendirmeye alındığını” söyledi.

Yetkili bu değerlendirmenin Nisan ayında yapıldığını da söyledi.

Yaklaşık 800 ila 900 kilogram civarındaki 3500 bombanın sevkiyatının durdurulduğunu söyleyen yetkili, “Özellikle 900 kiloluk bombaların yoğun nüfus bulunan yerlerde kullanılmasının yaratabileceği yıkımı” değerlendiklerini aktardı.

Beyaz Saray yetkilisi, bu sevkiyatla ilgili nihai bir karara varmadıklarını da söyledi.

Biden Nisan ayı içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik tutumunda "hata" yaptığını söyledi.

ABD Başkanı ABD'nin savaşa desteğinin devam etmesinin İsrail'in daha fazla gıda ve ilaç girişine izin vermesine bağlı olduğu uyarısında bulunmuştu.

7 Ekim'de 1,200 kişinin öldüğü ve 253'ünün rehin alındığı Hamas saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 bine yakın kişi öldürüldü.

İngiltere'de de 600'den fazla hukukçu İsrail'e silah satışının durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.


BBC Türkçe
ABD haberleri israil haberleri sevkiyat haberleri

İlgili Haberler

İsrail - Hamas ateşkes taslağındaki 'sürdürülebilir sükunet' ifadesi nasıl bir sorun?

İsrail - Hamas ateşkes taslağındaki 'sürdürülebilir sükunet' ifadesi nasıl bir sorun?
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e yükseldi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 188'e yükseldi
Hizbullah, İsrail askerleri ve Demir Kubbe'yi vurduğunu açıkladı

Hizbullah, İsrail askerleri ve Demir Kubbe'yi vurduğunu açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi'nin yazıları gündem olmuştu... Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı: 'Kimse mahkemeye talimat veremez...'

Abdulkadir Selvi'nin yazıları gündem olmuştu... Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı: 'Kimse mahkemeye talimat veremez...'
Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti

Murat Yıldırım Teşkilat’tan ayrılmıştı! Başrol için bakın hangi ünlü oyuncuya teklif gitti
Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması: 'Son dönemde artan serzenişler...'

Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması: 'Son dönemde artan serzenişler...'
Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor

Avrupa’nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor
AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'

AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş talep toplama tarihi ne zaman? kaç lot dağıtacak, ne zaman işlem görecek?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş talep toplama tarihi ne zaman? kaç lot dağıtacak, ne zaman işlem görecek?
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, gayrimenkul yatırımı için arsa arayışında!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, gayrimenkul yatırımı için arsa arayışında!