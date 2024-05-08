ABD'de hortum nedeniyle kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki hortum nedeniyle bir lojistik şirketine ait kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:10
ABD'de hortum nedeniyle kısmen çöken depoda 50 kişi mahsur kaldı
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BBC'nin haberine göre, Michigan eyaletinin Portage bölgesinde meydana gelen hortumda çok sayıda ev hasar gördü.

Olayda ölü ya da yaralı olmazken, bölgede binlerce hanenin elektriği kesildi.

Yetkililer, kısmen çöken depoda mahsur kalan 50 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını ancak çalışmaların enkaz ve devrilen elektrik hatları nedeniyle sekteye uğradığını bildirdi.

Öte yandan, deponun ait olduğu lojistik firması FedEx de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Aklımız Portage'daki hortumdan etkilenenlerle, tesisimizdeki hasardan kaynaklanan ağır bir yaralanma olmadığı için çok minnettarız" ifadesini kullandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Michigan eyaleti için en üst seviyede hortum uyarısı yayımlamıştı.

 


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