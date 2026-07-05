ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin nadir bir kopyası Londra’da bulundu

ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin 1776’da basılan nadir kopyalarından biri, Londra’daki İngiltere Ulusal Arşivleri’nde bulundu. “Başka bir belge” olarak kayıtlara geçen metnin, bilinen 11 “Exeter Bildirgesi” kopyasından biri ve ABD dışında bulunan ilk örnek olduğu açıklandı.

İngiltere Ulusal Arşivleri’nde gönüllü olarak çalışan Michael Scurr, mayıs ayında yürüttüğü kataloglama çalışması sırasında 18. yüzyıla ait belgeler arasında tarihi metni fark etti. Kayıtlarda yalnızca “başka bir belge” olarak geçen dokümanın, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nin erken baskılarından biri olduğu belirlendi.

Scurr, “Böylesine önemli bir tarihi belgeyi ortaya çıkarmak ve elime almak heyecan vericiydi; özellikle de bu önemli yıl dönümünde” dedi.

Londra’da bulunan metnin, 1776 Temmuz ortasında New Hampshire eyaletinin Exeter kentinde basıldığı belirtildi. Bu tür baskılar “Exeter Declarations” olarak biliniyor.

İngiltere Ulusal Arşivleri’ne göre bulunan kopya, günümüze ulaştığı bilinen 11 Exeter baskısından biri. Aynı zamanda ABD dışında tespit edilen ilk Exeter Bildirgesi kopyası olma özelliğini taşıyor.

İNGİLİZ DONANMASI ELE GEÇİRMİŞTİ

Belgenin 1776’da Amerikan özel savaş gemisi Dalton’da bulunduğu tahmin ediliyor. Dalton’un kaptanı Eleazer Johnson’ın, Atlantik’i geçmeden önce bildirgenin bir kopyasını aldığı ve metni mürettebatını yeni kurulan ülke adına savaşmaya teşvik etmek için yanında taşıdığı değerlendiriliyor.

Ancak Dalton, 24 Aralık 1776’da Portekiz açıklarında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından ele geçirildi. Gemi ve içindeki belgeler İngiltere’nin Plymouth kentine götürüldü. Böylece bildirge kopyası, savaş döneminin bürokratik işlemleri kapsamında İngiliz arşivlerine girdi.

Ulusal Arşivler, bu belgenin Bağımsızlık Bildirgesi’nin askeri harekât sonucu ele geçirildiği bilinen tek kopyası olduğunu bildirdi. 18. yüzyıl İngiltere’sinde, ele geçirilen gemilerdeki belgelerin yetkililere teslim edilmesi zorunluydu. Bu uygulama sayesinde belge, yaklaşık 250 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı.

Arşiv küratörü Graham Moore, savaş bürokrasisi sayesinde bu kopyanın diğer birçok bildirge örneğine kıyasla çok daha zengin bir geçmiş hikâyesine sahip olduğunu söyledi.

Keşif, ABD’nin İngiltere’den bağımsızlığının 250. yılını kutladığı dönemde duyuruldu. 4 Temmuz 1776’da kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan Devrimi’nin en önemli metinlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İngiliz yetkililerin Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında yaklaşık 3 bin 600 gemiye el koyduğu düşünüldüğünde, Ulusal Arşivler’in tarihçiler için hâlâ önemli keşiflere açık olduğu belirtiliyor.