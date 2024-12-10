ABD basını, ABD-SDG/YPG ortaklığını yazdı: Rejim çökerken, Fırat'ın doğusunda neler yaşandı?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:40

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:40

Washington Post gazetesinin haberine göre, Suriye'de görev yapan ABD birlikleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından “stratejik öneme sahip mevzilerin” ele geçirilmesinde “müttefik milis birlikleri”ne yardımcı oldu.

Haberde, “müttefik milis birliklerin” adlarından bahsedilmezken, bu birliklerin ülkenin güneyinde yer alan Tenef'teki ABD destekli Özgür Suriye Ordusu ile Fırat'ın doğusunu işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG olduğu değerlendiriliyor.

Gazeteye konuşan ABD kaynaklarına göre, “Suriye'nin doğusunda çeşitli yerlerde yaklaşık 800 askerlik bir güç bulunduran ABD ordusu, müttefik milislerin Esad ve İran'ın yıllardır elinde tuttuğu stratejik bölgeleri ele geçirmesini koordine etti ve sağladı ve komşu Irak'ı, burada konuşlu İran ve İran destekli milis güçlerinin sınırı geçerek Suriye'ye girmesini engellemesi için teşvik etti.”

Haberde, ABD'nin bu askeri çabalarının, terör örgütü IŞİD'in ülkedeki “kaostan faydalanmasını” önlemeye odaklandığı belirtiliyor.

“YENİ POTANSİYEL ORTAKLAR ARIYOR”

Öte yandan, gazetenin bir başka haberinde, ABD istihbarat teşkilatlarının, “Suriye'deki militan gruplar arasında yeni potansiyel ortaklar aradığı” belirtildi.

Gazeteye konuşan ABD'li bir savunma yetkilisine göre, “Pentagon, ABD ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olası ortakları belirlemek üzere Suriye'deki çeşitli militan grupları değerlendiren istihbarat kurumları arasındaki kolektif çabanın bir parçası.”

Gazeteye konuşan bir başka savunma yetkilisi de, ABD'nin, şu anda Rusya'nın Suriye'de bırakmış olabileceği teçhizat ve silahları değerlendirdiğini söyledi. Kaynağa göre, bu silahlar ABD ve müttefiklerine karşı kullanılabilir.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilişkilerine dair, "çeşitli gruplarla bazen doğrudan bazen de aracılarla" iletişim kurduklarını söyledi.

"Son bir kaç gündür" bu görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Miller, Suriye içinde veya dışında bu tarz örgütlerle iletişim kurmanın kendileri için "birçok yolu" olduğunu dile getirdi.

Miller, Münbiç'te askeri muhalif güçlerle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili "Kimsenin bu istikrarsızlık döneminden yararlanarak Suriye içinde kendi pozisyonlarını ilerletmeye çalışmasını istemiyoruz. Bunu, bölgedeki tüm ilgili taraflara açıkça belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki ABD güçlerinin, terör örgütü SDG/YPG ile işbirliğinin devamı konusunda Miller, "SDG'ye destek konusunda raporumuzdaki duruşumuzda bir değişiklik olmadı" dedi.

Miller, SDG/YPG'nin, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede "hayati bir ortak" olmaya devam edeceğini dile getirdi.