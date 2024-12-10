Türk müteahhitler, Esad'ın ardından Suriye için hazır!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:22

Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçılar, başkent Şam’a girip kontrolü ele geçirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ülkeyi terk etti. Yıllar süren çatışmalar nedeniyle büyük bir yıkım yaşayan Suriye’nin yeniden inşası için Türk müteahhitler talip oldu.

Konuyla ilgili konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Musul’a nasıl inşaat için gidiyorsak Suriye’yi ayağa kaldırmak için hazırız. Suriye’de zaten hükümetimiz aracılığıyla sınıra yakın yerlerde altyapı, hastane ve sınır güvenliği gibi inşaatları yapmaktaydık. Şimdi de daha içeriye Şam’a kadar uzanan bir bölgede inşaatlara talibiz. Bizler bu konudaki tecrübelerimize güveniyoruz. Önce içeride tamamen silahlı kuvvetlerin oradan ayrılıp burada yaşayanların oraya gitmesi ve güvenliğin oturması lazım” ifadelerini kullandı.

"5 YILDA AYAĞA KALDIRIRIZ"

Karslıoğlu, “Buruk bir heyecanımız var. Bu heyecanı sadece menfaate dönüştürmek istemiyoruz. Kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkını elde etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Suriye’nin 5 yılda inşasının yapılabileceğini iddia eden Karslıoğlu, “Girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Döküntüleri görmemiz lazım ve geçici hükümet ile bizim hükumetimizin istişare etmesi lazım. Benim tahminlerime göre Suriye’yi 5 yılda ayağa kaldırırız” diye konuştu.