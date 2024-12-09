Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:29

Suriye ve bölgede yaşanılan son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Taraflar, Suriye'de düzenli bir siyasi geçişin sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda, özellikle BM ve uluslararası toplumun atabileceği somut adımlar değerlendirildi. Görüşmede, insani ve siyasi süreçlerin ilerletilmesi adına iş birliği yapılmasının önemi vurgulandı. 


Etiketler: #Hakan Fidan #Antonio Guterres #BM

İlgili Haberler

Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi

Hakan Fidan’dan Pakistan’la ‘Suriye’ görüşmesi
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Hakan Fidan, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü

Hakan Fidan, Katar'da Hamas üyeleriyle görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler