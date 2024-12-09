Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü

Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:29

Güncelleme: 09.12.2024 - 19:29

Suriye ve bölgede yaşanılan son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Taraflar, Suriye'de düzenli bir siyasi geçişin sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda, özellikle BM ve uluslararası toplumun atabileceği somut adımlar değerlendirildi. Görüşmede, insani ve siyasi süreçlerin ilerletilmesi adına iş birliği yapılmasının önemi vurgulandı.