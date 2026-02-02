ABD basını duyurdu: İran-ABD görüşmesi İstanbul'da olacak

ABD basınının aktardığına göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin olası nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da buluşması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer konusunda müzakerelere başlanması için talimat verdiği öğrenilmişti.

Axios'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin bu hafta gibi erken bir tarihte görüşme yapmaya açık olduğu belirtilmişti.

Bu hamle, Haziran 2025'te İsrail'in İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar ve sonrasında yaşanan gerilimin ardından ilk ciddi diplomatik temas girişimi olma özelliği taşıyor.