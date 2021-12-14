ABD basını iddia etti: Erdoğan'ın seçimden önceki amacı

14 Aralık 2021 Salı, 10:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı sunumda Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu. Çavuşoğlu Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçak seferlerinin başlatılmasına yönelik çalışamaların başlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak elçiler atayacağız" dedi. Ankara'nın adımlarını Azerbaycan ile koordine edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçak seferlerine başlayacağız" diye konuştu.

ABD merkezlli Bloomberg, Türkiye’nin bu adımı ABD Başkanı Joe Biden’ı memnun etmek için attığını öne sürdü.

Turkey will work to normalize ties with Armenia following a request from President Biden earlier this year to open their shared border https://t.co/l2qMhzBNuc — Bloomberg (@business) December 13, 2021

"BIDEN'IN TALEBİYLE UYUMLU"

Bloomberg, “Türkiye’nin sürpriz dönüşü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekim ayında Roma’da gerçekleştirdiği görüşmedeki talebiyle uyumlu. Bu iddiayı üst düzey bir Türk yetkili Bloomberg’e verdiği demeçte söylemişti” yorumunu yaptı.

Bloomberg, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atmasını; Ankara'nın Rusya'dan hava savunması satın alması nedeniyle Washington ile gergin ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olacağını umduğunu belirtti. Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra iki ülkenin, daha geniş güvenlik ve ekonomik çıkarları paylaşan iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri zedeleyen sorunları ele almak için bir mekanizma kurduğu vurgulandı.

"SEÇİM ÖNCESİ, FAYDA SAĞLAYABİLİR"

Bloomberg son olarak, "Erdoğan, enflasyonun fırladığı ve 2023 seçimleri öncesinde kendisine desteği tehdit eden ekonomiyi istikrarlaştırması için herhangi bir dış politika hamlesinden büyük faydalar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Soyvetler Birliği topraklarında yer alan Ermenistan, 23 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991 tarihinde tanıdı. Ermenistan’ın, 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ticaret sona erdirildi. Bu süreçte iki ülke arasındaki sınır kapatılarak kara, demiryolu ve havayolu bağlantıları kesilmiştir. Öte yandan Ermenistan, 1915 Olayları'nın sözde soykırım olduğunu iddia etmek ve bu çerçevede Türkiye'ye karşı lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. İki ülkenin karşılıklı talepleri nedeniyle ilişkiler normalleşme sürecine girmedi. İsviçre’nin arabuluculuğunda başlatılan süreç ile, 10 Ekim 2009 tarihinde Zürih’te “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü” imzalandı. Ancak bu arabuluculuk da sonuç vermedi. Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan ve 1915 olayları tutumu nedeniyle ülkeyi yapıcı tutumda bulunmamakla eleştiriyor.



