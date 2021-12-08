Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenistan askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 14.35’den 15.30’a kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer iline bağlı Zeylik yerleşim birimi istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini sebepsizce yoğun ateş altına aldığı duyuruldu.
AZERBAYCAN'DAN MİSİLLEME
Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı ve durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.
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