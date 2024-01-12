ABD basını yazdı: Savaş gemilerini gönderebilir

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 12.01.2024 - 13:47

Politico'nun AB Dış İlişkiler Servisine ait belgeye dayandırdığı haberine göre AB, "Kızıldeniz'den Körfez'e kadar daha geniş alanda faaliyet gösterecek yeni bir AB operasyonu oluşturmayı" hedefliyor.

Şubat sonu başlayacağı tahmin edilen operasyon kapsamında "en az bir yıl süreyle çoklu görev kabiliyetine sahip en az 3 savaş gemisinin" bölgeye gönderileceği öne sürüldü.

Fransa liderliğinde Körfez Bölgesi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan bölgede yapılan ortak gözetleme operasyonu Agenor'u temel alacak operasyona AB ülkelerinden Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç ve Portekiz'in de katılacağı iddia edildi.

Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini bildirmişti.

ABD medyasındaki haberlerde ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtilmişti.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

YEMEN SALDIRISI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi isyancılara yönelik hava saldırıları ve Kızıldeniz'de çok uluslu bir güvenlik inisiyatifi oluşturmaları, bölgedeki istikrar ve güvenlik dinamiklerini etkileyebilir. Bu adımların, Ortadoğu'da istikrarsızlığı derinleştirebileceği ve Filistin'deki çatışmaların genişlemesine katkıda bulunabileceği konusunda endişeler bulunmaktadır.

Uluslararası Kriz Grubu'ndan bir uzmanın görüşlerine göre, "Arap devletlerinin, Batılı ülkeler kadar Husilerle savaşmaya hevesli olmadıkları" ve Suudi Arabistan'ın koalisyonda çıkarının olmadığı, savaşa daha fazla sürüklenmek istemediği belirtiliyor.

Ayrıca, bu koalisyonun "Husileri engelleme kapasitesinin sınırlı olabileceği ve ABD'nin doğrudan bir savaşa girmesinin olası olmadığı" ifade ediliyor.