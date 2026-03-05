ABD basını yazdı: Trump’tan ayrılıkçı Kürt gruplara 'taraf seçin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran karşıtı ayrılıçı Kürt gruplara kapsamlı hava desteği ve çeşitli askeri yardımlar teklif ettiği öne sürüldü.

Washington Post’un, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, bu hafta hem İran’daki hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Kürt grupların liderleri ile temas kurdu.

Habere göre Trump, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki iki büyük siyasi güçten biri olan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (PUK) lideri Bafel Talabani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUK’lu üst düzey bir yetkili, Trump’ın görüşmede Kürt grupların bu çatışmada taraf seçmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Yetkiliye göre Trump, “Kürtler bu savaşta bir taraf seçmeli: Ya ABD ve İsrail’le ya da İran’la” mesajı verdi.

Haberde, ABD’nin Iraklı Kürtlerden İran’daki Kürt gruplara geçiş konusunda engel çıkarmamalarını ve lojistik destek sağlamalarını istediği belirtildi.

Bir PUK yetkilisi, Washington’un Irak Kürtlerinden beklentisinin “İranlı Kürt grupların Irak toprakları üzerinden hareket etmesine izin verilmesi ve lojistik destek sağlanması” olduğunu söyledi.

BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Trump’ın ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile de görüştüğü aktarıldı.

KDP’ye yakın bir kaynak, Trump’ın benzer bir mesaj verdiğini ancak konunun yalnızca silahlı güçlerin İran’a geçmesi meselesi olmadığını belirtti. Kaynak, asıl meselenin İran içindeki destek düzeyi olduğunu ifade etti.

PUK’lu üst düzey bir yetkili, “Eğer böyle bir kara harekâtı başarısız olursa İran’ın Irak Bölgesel Yönetimi’ne nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Ancak Trump’ın talebini tamamen reddetmek de kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

İran, söz konusu Kürt silahlı grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu yapıların Batılı ülkeler ile İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

Bu gruplar ise yıllardır İran’ın batı ve kuzeybatısındaki Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.