ABD basınında 'Netanyahu' iddiası: 'Biden'dan baskı yapmasını istedi'

The Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan, 7 Ekim sonrasındaki saldırıları sırasında Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediğini iddia etti.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:09
ABD basınında 'Netanyahu' iddiası: 'Biden'dan baskı yapmasını istedi'
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği iddia edildi

Gazetenin, konu hakkında bilgi sahibi, ismi açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, 7 Ekim sonrası saldırıları boyunca halkı Gazze dışına gönderme planını Biden'a ilettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelilerin bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği belirtildi.

Başkan Biden'ın ise Netanyahu'ya, Mısır'ın "bunu bir seçenek olarak görmediği" cevabını ilettiği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Netanyahu'nun, Gazze halkının başka bir yere sevk edilmesi teklifini Tel Aviv'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da yaptığı, ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

TEL AVİV VE WASHINGTON ARASINDA GÖRÜŞ FARKLILIĞI

Haberde, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından bölgenin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı bulunduğuna da dikkat çekildi.

Biden yönetiminin, Netanyahu'ya, Filistinlilerin bölgedeki çatışmaların ardından dönmesi fikrini kabul ettirmeye çalıştığına işaret edilen haberde, İsrail Başbakanının ise bu teklife sıcak bakmadığı ve "süresiz işgal" düşüncesini dillendirdiği aktarıldı.


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