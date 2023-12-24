Ünlü grafficiye hırsızlık şoku: Banksy'nin eseri çalındı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:45

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:45

İngiliz polisi, başkent Londra'daki bir kişiyi Banksy'nin yeni eserini çaldığı şüphesiyle tutukladı.

Banksy'nin sosyal medya paylaşımıyla kendisinin yaptığını doğruladığı eserinde, "DUR" trafik levhasının üzerinde insansız hava araçları görülüyordu. Ancak eser, Banksy'nin paylaşımından saatler sonra çalındı.

Eseri çalan iki kişi, çevredeki insanların kendilerini kayıt altına almasına rağmen kimliklerini gizlemedi ve tabelayı söktü.

Eserin yapıldığı yer alan Southwark'ta, Southwark Konsey Başkan Yardımcısı Jasmine Ali, sanat eserinin "kaldırılmaması gerektiğini" savunarak polisten yardım istedi.

Ali, "Southwark'taki herkesin Banksy'nin muhteşem çalışmasından keyif alabilmesi için onu geri istiyoruz. Geri getirileceğine dair şüphem yok. Sadece bir dur işaretinden söz etmiyoruz, oraya kamu için koyulmuş bir sanat eseri vardı. Bu halk için yapılmış sokak sanatıydı" ifadesinde bulundu.

Olası trafik kazalarını önlemek amacıyla yeni bir "DUR" tabelası konulurken, konsey tarafından görgü tanıklarına "polise yardımcı olun" çağrısı yapıldı.

İlerleyen saatlerde Londra polisi, hırsızlık ve kriminal hasar şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Banksy'nin çalınan eserinin 500 bin Sterlin değerinde olabileceği belirtiliyor.