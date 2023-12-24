Komşuda Covid-19 krizi: Ölüm oranlarında artış
Yunanistan'da Covid-19 kaynaklı ölüm oranında artış yaşanırken geçen hafta 60 kişinin duyuruldu. 101 kişide ise Covid-19’un JN.1 varyantının görüldüğü açıklandı.
Yunanistan'da havaların soğumasıyla Covid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta Covid–19’a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarıldı.
Covid 19’un JN.1 varyantına bağlı vakaların da ülkede arttığına işaret edilen açıklamada, 101 kişide söz konusu varyantın tespit edildiği kaydedildi.
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