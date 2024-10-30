ABD basınından 'Brezilya' iddiası: 'Kimyasal maddeyle yok edildi'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:34

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:34

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Brezilyalı yetkililer, ülkedeki ormansızlaşmayı takip etmek için uydu görüntülerinden faydalanıyor.

Görüntülere göre ülkede faaliyet yürüten bazı sığır eti tedarikçileri, kar elde etmek amacıyla hayvanlarına otlak alanı açmak için ormanları yok ediyor.

Yetkililer, bir çiftlik sahibi olan Claudecy Oliveira Lemes'in, ormanları tahrip ederken "kimyasal madde" kullandığını tespit etti. Bu kapsamda Lemes hakkında dava açıldı.

Savcı Ana Luiza Peterlini, kimyasal madde kullanılarak yapılan tahribatın tespit edilmesinin daha zor olduğunu, kısa sürede binlerce hektarlık alanın ormansızlaştırılabildiğini söyledi.

Peterlini, kar elde etmek isteyen suçluların her zaman kendilerinden "bir adım önde" olduğunu ifade etti.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Ibama) Başkanı Rodrigo Agostinho, kimyasal madde ile ormanları yok etmenin çok yaygın bir uygulama olduğunu değerlendirdiklerini, ancak bunu kanıtlamakta ciddi zorluk yaşadıklarını aktardı.

Lemes'in avukatı Valber Melo ise müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti. Melo, ormansızlaşmaya kimyasalların değil orman yangınlarının neden olduğunu savundu.

Ayrıca Brezilyalı yetkililer, Lemes'in kimyasal madde ile ormanları yok etmesine ilişkin yaklaşık 1 milyar dolar tazminat talep ediyor.