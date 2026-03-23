ABD basınından Hamaney için 'yaralı ve izole' iddiası

ABD merkezli Washington Post’a konuşan Amerikan ve İsrailli güvenlik yetkilileri, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. Yetkililer, Hamaney’in “yaralı, izole ve kendisine iletilen mesajlara yanıt vermediğini” ileri sürdü.

Axios’un haberine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve diğer istihbarat birimleri, Hamaney’in izini sürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberde, babasının suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni lider ilan edilen Hamaney’in o tarihten bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadığına dikkat çekildi.

Haberde, İran’da liderlerin geleneksel olarak Nevruz’da halka hitap ettiği hatırlatılırken, Hamaney’in yalnızca yazılı bir mesaj yayımlaması soru işaretlerini artırdı. Bu durum, liderin sağlık durumu ve yönetimdeki rolüne ilişkin belirsizlikleri derinleştirdi.

İsrailli yetkililer, İran’da Devrim Muhafızları ve bazı radikal din adamlarının etkisini artırdığını öne sürdü. Bu gelişmenin, ülkenin daha sert ve agresif bir söylem benimsemesinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan İran Ulusal Savunma Konseyi, ülkenin kıyılarına veya adalarına yönelik bir saldırı durumunda Basra Körfezi’ndeki ulaşım hatlarının kesileceğini ve deniz mayınlarının devreye sokulacağını duyurdu.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin yalnızca İran ile koordinasyon halinde mümkün olacağı belirtilirken, enerji altyapısına yönelik olası saldırılara “yıkıcı karşılık” verileceği vurgulandı.