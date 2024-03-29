İşine 'Bakan' yok... Adalet Bakanı Tunç’tan, İmamoğlu'na: 'İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:56

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:56

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde seçim bürosu önünde partililere hitap etti.

CHP'ye para sayma kumpası üzerinden yüklenen Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Bu kara tablolara İstanbul layık değil. Geçmişte İSKİ skandallarıyla bu ülkeyi çalkalandırdılar. Sonra sandığa gömülüp gittiler. Şimdi de o para kuleleri, onları sandığa gömecek. İstanbullu bunun hesabını soracak. Hem yargı soruyor, hem İstanbullu sandıkta da soracak. Nereden geldi bu valizler söyle?, 'Bilmiyoruz.' Makbuzu nerede? 'Bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi ya? Sorulan soruya cevap verirsin. Dersin ki, 'şuradan aldık.' 'Nereden aldığımızı bilmiyoruz' diyor. Makbuzu nerede? 'Onu da bilmiyoruz nerede olduğunu.' Kaç para? 'Miktarını da bilmiyoruz.' Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz.

Bunun cevabını sadece İstanbullu değil, 81 vilayette bütün Türkiye cevabını verecek. Burada aday çıkarmaya korkmuşlar herhalde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok. Saadet Partisi'ni desteklemek için karar almışlar. Ya o Saadet Partisi'nin Genel Başkanına, rahmetli Erbakan Hocamıza, 28 Şubat'ta kayıp trilyon hırsızı demedi mi bunlar? O 28 Şubat'ta boncuk boncuk terletmediler mi?

Başörtüsünü yasaklayacaksın, imam hatipleri kapatacaksın diye 18 maddelik bir madde açıklayıp onları imzalamazsan 'seni iktidardan düşürürüz' diye tehdit etmediler mi? İstifa ettirdiler, sonrasında da hapse atmak istediler. Allah'tan sizler Recep Tayyip Erdoğan'ı başa getirdiniz de Erbakan Hocamız hapse girmekten kurtuldu. Anayasa değişikliği, kanun değişikliği yapıldı Meclis’te. Şimdi beraberiz, diyorlar. Nasıl olacak? Kumluca bunu unuttu mu? Unutmaz ve sandıkta gereğini yapar ve yapacak."

'SEN 5 YIL İSTANBUL'A KAYIP YILLAR YAŞATTIN’

Bakan Tunç, daha sonra memleketi olan Ulus ilçesindeki Kavlakboğazı Meydanı’ndaki mitinge katıldı.

Davul zurna ile karşılanan Bakan Tunç, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak şunları söyledi:

"Tutuşmuşlar şimdi, Amasra’da Ahmet Reis belediye başkanı seçilecek. Toplumun büyük bir kabulü var. Orada da siyasi partilerin hepsi birleşti, 'Amasra için oy kullanacağız' diyor seçmen. Ankara Belediye Başkanı'ndan görüntü çektirip gönderiyorlar. İstanbul Belediye Başkanı'ndan görüntü çektirip gönderiyorlar. ‘Amasra'ya diyor, sahip çıkın şuna oy verin.’ Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kaybediyorsun, haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın. Sen İstanbul'a çivi çakmadın. Ne yaptın sen İstanbul'a? Ne yaptı?

Tatilden gelmedi. Kar yağdığında balıkçı keyfindeydi. Kiminleydi? İngiliz Büyükelçisi'yle. Ya sen ne konuşuyorsun yabancıyla? Senin ne işin var ecnebiyle. Orada millet perişan. Git AKOM'a giy yeleklerini, de ki ‘işin başındayız.’ Ama balıkçıda keyifte. Sonra Elazığ'da deprem oldu, nerede? Kayakta. İnsan bir utanır ya. Millet enkaz altındayken kayak yapmak olur mu? Sonra sel oldu aşırı yağıştan İstanbul'da taşkınlara neden oldu. Bodrum'da yakalandı. Demek ki, sürekli tatilde. Yani bir olay olduğunda biz onun tatilde olduğunu görüyoruz ve geldi bir saatliğine basın toplantısı yaptı. 'Benim çoluk çocuk daha Bodrum'da ben onların yanına gidiyorum' dedi.

Ya millet selde boğuşurken kendisi koştu tekrar tatilini yarıda kesmedi. Sen biraz daha İstanbul'da beklesen ne olur? 'Ben tatili çok seviyorum' diyor. Tatil bana çok yakışıyor, diyor. Şimdi 31 Mart'ta İstanbullu sana tatilin nasıl yakıştığını gösterecek inşallah. Hep beraber 'Murat Kurum' diyeceğiz. Murat Kurum aynı zamanda Ulus ilçesinin damadı, eniştesi. Ulus'a da faydası olacak.”