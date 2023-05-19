2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

ABD Başkanı Biden, Hiroşima’da Başbakan Kişida ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak Japonya’nın Hiroşima kentine gelerek Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile toplantı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:55
ABD Başkanı Biden, Hiroşima’da Başbakan Kişida ile görüştü
Abone Ol google-news

Toplantı sonrasında Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İki lider, Hint-Pasifik bölgesinde, özellikle Doğu Asya'da statükoyu güç kullanarak değiştirmeye yönelik herhangi bir tek taraflı girişime müsamaha gösterilmemesi gerektiği temelinde bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu” ifadeleri yer aldı.

G7 Zirvesi'nin yapılacağı Hiroşima kenti 2. Dünya Savaşı sırasında, 6 Ağustos 1945’te ABD tarafından atılan atom bombasıyla yok edilmişti.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

“İki lider, Çin ile ilgili sorunların ele alınmasında birlikte yakın çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. İki lider, ortak zorluklar konusunda Çin ile işbirliği yapmanın önemini de teyit etti. Ayrıca iki lider, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarın önemini yineledi ve Boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini teşvik etti” 


2. dünya savaşı ABD Japon japonya Joe Biden ABD Başkanı Joe Biden Fumio Kişida

İlgili Haberler

G7 Zirvesi Japonya'da başlıyor

G7 Zirvesi Japonya'da başlıyor
Japonya: Rusya ve Çin'in askeri işbirliğinden endişe duyuyoruz

Japonya: Rusya ve Çin'in askeri işbirliğinden endişe duyuyoruz

En Çok Okunan Haberler