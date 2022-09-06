ABD Başkanı Biden, İşçi Festivali'nde seçim çalışmalarına devam etti

06 Eylül 2022 Salı, 03:45

ABD Başkanı Joe Biden, İşçi Bayramı tatiline rağmen seçim çalışmaları için ziyaretlerine devam ederken, Cumhuriyetçi parti içinde "aşırılıkçı" diye tabir ettiği grubu hedef aldı.

Wisconsin eyaletinde geleneksel Milwaukee İşçi Festivali'ne katılan Biden, emekçilerin ABD'ye sağladığı katkılara dikkati çekerek başladığı konuşmasında, senatör olarak seçildiği ilk günden başkanlığa giden siyaset yolculuğunda kendisine destek veren tüm işçilere teşekkür etti.

ABD Başkanı, "Her şey değişirken ileriye mi yoksa geriye doğru mu hareket eden bir ülke olmak istediğimizi sorgulamamız gerekecek. Bir gelecek inşa edeceğiz ya da geçmişi saplantı haline getireceğiz" diyerek eski ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerinin tutumunu eleştirdi. Biden, "Her Cumhuriyetçi aşırılık yanlısı değildir. Ancak aşırılık yanlısı MAGA Cumhuriyetçileri, öfke, şiddet, nefret ve bölünmeyle dolu geriye gitmeyi seçti" diye konuştu.

Trump'a destek veren Cumhuriyetçileri, "Aşırı sağcı, Trumpies, MAGA Cumhuriyetçiler" diye tanımlayan Biden, Wisconsin'den ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adına senatörlük için yarışacak Ron Johnson'ı da "MAGA Cumhuriyetçi" olarak nitelendirdi.

Demokrat Başkan, daha önceki konuşmalarında Trump'ın felsefesini "yarı-faşizm" olarak nitelendirmişti.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ PENNSYLVANİA ZİYARETİ

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'den sonra ziyaret ettiği Pennsylvania'nın Pittsburg kentindeki İşçi Bayramı etkinliğinde, çelik işçileriyle bir araya geldi.

8 Kasım'da yapılacak ara seçimler için en önemli eyaletler arasında bulunan Pennsylvania'yı bir haftada üçüncü kez ziyaret eden Biden, ara seçimleri merkeze alan konuşmasında, ülke için yaptıkları hizmetlerin devamı için işçilerin desteğini istedi.

Biden, 6 Ocak Kongre baskınına atfen, "Seçimin sonucunu beğenmediğinizde şiddeti destekleyerek demokrasi olamazsınız" dedi.

Başkan Biden'ın çok önem verdiği eyaleti, selefi Trump da cumartesi günü ziyaret etmişti. Florida'daki malikanesine yapılan baskından sonra topluma açık ilk konuşmasını yapan Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanı ve Biden'ı hedef almıştı.

Trump, Biden'ın perşembe günü Phledelphia'da yaptığı konuşmayı "bir ABD Başkanı tarafından şimdiye kadar yapılmış en kötü, nefret dolu ve bölücü konuşma" olarak nitelendirmiş ve Demokrat Başkanı "Devlet düşmanı" olmakla itham etmişti.

Biden, söz konusu konuşmasında, Trump ve müttefikleri için "Cumhuriyetimizin temellerini tehdit ediyor" ifadesini kullanmış, "MAGA güçlerinin" ABD'yi geriye götürmeye çalıştığını kaydetmişti.