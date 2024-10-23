ABD Başkanı Biden, Trump'ın 'hapsedilmesi' gerektiğini savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın siyasi olarak “hapsedilmesi” çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Biden, Trump'ın 'hapsedilmesi' gerektiğini savundu
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:15

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden, Trump'ın “hapsedilmesi” çağrısında bulundu.

New Hampshire'daki bir Demokrat kampanya ofisinde yaptığı açıklamada Biden, “Onu (Trump), kilit altına almalıyız” dedi.

Biden, “Onu siyasi olarak kilitlemeliyiz. Onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu. Bunun kulağa tuhaf geldiğini biliyorum. Bunu beş yıl önce söyleseydim beni hapse atardınız” ifadelerini kullandı.

Biden'a göre, Trump, ABD Anayasası'nın güvencelerini hiçe saymak ve Yüksek Mahkeme'nin başkanlık dokunulmazlığına ilişkin yakın tarihli bir kararını, tehdit olarak gördüğü herkesi “ortadan kaldırma” hakkına sahip olacağı şeklinde yorumlamak istiyor. 

Biden, “Demokrasimiz tehlikede” uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.


Etiketler: #Joe Biden #Donald Trump

İlgili Haberler

Trump, 44 dolardan tişört satmaya başladı: 'McDonald's'ta çalışmış ilk ve tek adayım...'

Trump, 44 dolardan tişört satmaya başladı: 'McDonald's'ta çalışmış ilk ve tek adayım...'
Trump, İngiltere’deki İşçi Partisi'ni ABD seçimlerine müdahale ile suçladı

Trump, İngiltere’deki İşçi Partisi'ni ABD seçimlerine müdahale ile suçladı
Trump'ın dönüşü Avrupa'da ticaret savaşları tehlikesi yaratıyor: Euro düşüşte!

Trump'ın dönüşü Avrupa'da ticaret savaşları tehlikesi yaratıyor: Euro düşüşte!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler