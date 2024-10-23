ABD Başkanı Biden, Trump'ın 'hapsedilmesi' gerektiğini savundu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:15

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:16

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı hedef aldı.

Biden, Trump'ın “hapsedilmesi” çağrısında bulundu.

New Hampshire'daki bir Demokrat kampanya ofisinde yaptığı açıklamada Biden, “Onu (Trump), kilit altına almalıyız” dedi.

Biden, “Onu siyasi olarak kilitlemeliyiz. Onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu. Bunun kulağa tuhaf geldiğini biliyorum. Bunu beş yıl önce söyleseydim beni hapse atardınız” ifadelerini kullandı.

Biden'a göre, Trump, ABD Anayasası'nın güvencelerini hiçe saymak ve Yüksek Mahkeme'nin başkanlık dokunulmazlığına ilişkin yakın tarihli bir kararını, tehdit olarak gördüğü herkesi “ortadan kaldırma” hakkına sahip olacağı şeklinde yorumlamak istiyor.

Biden, “Demokrasimiz tehlikede” uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.