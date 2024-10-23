Trump, 44 dolardan tişört satmaya başladı: 'McDonald's'ta çalışmış ilk ve tek adayım...'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:08

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:08

Eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir McDonald's fast-food restoranında yürüttüğü seçim kampanyasının ardından, üzerinde “işyeri” fotoğrafı ve zincirin adı ile kampanya sloganını birleştiren MAGADonald's yazılı tişörtler satmaya başladı.

Trump, “2024'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için McDonald's'ta çalışmış ilk ve tek adayım. Her gerçek vatansevere tükenmeden önce resmi bir MAGADonald's tişörtü sipariş etme şansı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tişörtü alabilmek için kampanyaya en az 44 dolar bağışta bulunmak gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Trump, Pensilvanya eyaletinde sürdürdüğü seçim etkinlikleri kapsamında McDonald's şubesine girdi.

Gençlik yıllarında bu restoranların bir şubesinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirten Trump, "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum" sözleriyle kendisini bekleyenleri selamladı.

Restoranda çalışanlarla tokalaşan Trump, daha sonra ceketini çıkararak bir önlük giydi ve patates kızartması makinesini kullanan çalışandan bilgi aldı.

Ardından makinenin başına geçen Trump, patatesleri kızarttıktan sonra diğer işlemleri yaptı ve arabaya servis için bekleyen birkaç aileye menülerini sundu.

Arabaya servis sırasında bekleyen müşterilerle de sohbet eden Trump'a çevrede bulunan Cumhuriyetçi destekçileri yoğun ilgi gösterdi.

"Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım" diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı" ifadelerini kullandı.