ABD Başkanı Biden'dan Gazze açıklaması: 'Güvenim yok'
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki ölü ve yaralı sayılarına ilişkin "Filistinlilerin ölü sayılarına ilişkin açıklamalarına güvenim yok" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’deki ölü ve yaralılara ilişkin açıklamalara güveni olmadığını söyledi.
Biden, “Filistinlilerin ne kadar insanın öldüğüne ilişkin olarak söylediklerine inanmıyorum. Suçsuz insanların öldürüldüğüne eminim ama bu savaş açmanın bedeli” dedi.
Biden sözlerinin devamında, İsrail’in sorumluların peşine düşerken çok dikkatli olmak zorunda olduğunu savundu:
“Eğer bunu (sivilleri koruyamazlarsa) yapamazlarsa bu onların zararına olur. Ama Filistinlilerin açıkladıkları verilere güvenim yok”
Hamas kontrolündeki sağlık yetkilileri Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 6 bin 500 kişinin öldüğünü açıkladı.
Bu sayının 3 bine yakınının, çocuklar olduğu kaydedildi.
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