ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Zelenski'ye Putin dedi
ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.
Konuşmada Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sahneden yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.
Saniyeler içinde gafının farkına varan Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenski. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" dedi.
Bu son gafın, yaşından ötürü Kasım ayındaki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesi baskılarıyla karşı karşıya olan Biden'ı daha da zor durumda bırakması olası.
ADAYLIKTAN ÇEKİLME ÇAĞRILARI
81 yaşındaki Biden, geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, Demokrat Parti içinden isimler Biden'a adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulunuyor.
Biden'ın, son gafından bağımsız olarak, bu gece bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
Washington, son üç gündür NATO'nun 75. yıl zirvesine ev sahipliği yapıyordu.
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