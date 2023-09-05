ABD Başkanı Biden'ın eşinin Covid-19 testi 'pozitif' çıktı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:33

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden'ın Covid-19 testinin "pozitif" sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden'ın test sonucunun ise "negatif" olduğunu aktaran Jean-Pierre, "Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek" ifadesini kullandı.

Joe Biden, 21 Temmuz 2022'de Covid-19'a yakalanmıştı.