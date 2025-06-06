ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Musk birbirine girdi

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasında patlak veren kriz, yalnızca Beyaz Saray’ın değil, Amerikan siyasetinin de merkezine oturdu. Almanya Başbakanı Merz’i ağırlarken Musk’a ilk yanıtını veren Trump, “Kendisine çok yardım ettim, ama artık büyük hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. Musk’ın Beyaz Saray’daki görevinden ayrıldıktan sonra değiştiğini savundu.

Trump ayrıca Musk’ın vergi indirimi yasa tasarısına yönelik çıkışını samimi bulmadığını söyledi: “Bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu. Beyaz Saray’dan ayrılana kadar hiçbir sorun yaşamamıştı.” Ardından sertleşti: “Elon’u ben kovdum. Elektrikli araç zorunluluğunu kaldıracağımızı duyunca çıldırdı. Para biriktirmek istiyorsak, devlet ihalelerini ondan geri alalım.”

"BEN OLMASAYDIM KAYBEDERDİ"

Musk ise Trump’ın açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Meclis’i alır, Cumhuriyetçiler Senato’yu ucu ucuna kaybederdi” diyerek 2020 seçim sürecinde üstü kapalı bir destek verdiğini ima etti.

Trump’ın yasa tasarısını savunmasına ilişkin ise “Bu yanlış. Bana asla gösterilmedi. Tasarı gece yarısı kimse okuyamadan geçirildi” dedi.





MUSK'TAN AZİL ÇAĞRISI

Musk, X üzerinden “ABD’de gerçekten halkın ortasındaki yüzde 80’i temsil eden yeni bir parti kurmanın zamanı gelmedi mi?” sorusunu takipçilerine yöneltti. Bu, Amerikan siyasi sistemini iki kutupluluktan çıkarma iddiasını barındırsa da esas bomba sonradan geldi.

Kendisini “Trump’tan daha uzun vadeli bir oyuncu” olarak tanımlayan Musk, bir paylaşımda Trump’ın azledilmesini, yerine Başkan Yardımcısı JD Vance’in getirilmesini destekledi. Ian Miles Cheong’un “Benim oyum Elon’a” içerikli paylaşımına “Evet” diyerek destek verdi.

"EPSTEIN DOSYALARI" AYRINTISI

Gerginliğin tırmandığı son noktada, Musk doğrudan bir suçlamada bulundu:

“Büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi. Epstein dosyalarında Trump da var. Bu yüzden halka açmadılar.”

Bu açıklama Amerikan kamuoyunda şok etkisi yarattı. Epstein skandalı uzun süredir kamuoyunun dikkatinde olmasına rağmen, eski başkanlar Clinton ve Trump’a dair belgelerde suçlama yöneltilmemişti. Ancak Musk’ın açıklaması, dosyalardaki sessizliğin kasıtlı olabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi.





JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu. Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimle Tesla'nın hisselerinin yüzde 10'un üzerinde değer kaybettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri düştü.

Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 10’un üzerinde düşerek 298,38 dolara geriledi.