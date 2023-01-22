ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:08
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni gizli belgeler bulundu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington’daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi.

Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi.

Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi.

Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı.


ABD Adalet Bakanlığı ABD Başkanı Joe Biden gizli belge

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