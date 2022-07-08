ABD başkanı Joe Biden'dan 'prompter' kazası

08 Temmuz 2022 Cuma, 22:14

ABD başkanı Joe Biden, kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum salığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını canlı yayında duyurdu.

Joe Biden, canlı yayın konuşması sırasında önceden hazırlanan ve promptere yansıtılan yazıdaki "satırı tekrarla" ve "alıntıyı sonlandır" komutlarını da okudu.

ABD Başkanı, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran Yüksek Mahkeme'yi eleştirdi. Biden, “Yüksek Mahkeme’nin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi” diye konuştu.

Kürtajın tekrar anayasal hak olarak tanınması için Kongre’ye bu konuda bir yasa tasarısı geçirmesi çağrısında bulunan Biden, “Kürtaj hakkını tekrar elde etmenin en hızlı yolu, masama gelir gelmez imzalayacağım bir yasadır” dedi.