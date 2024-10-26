ABD Başkanı Joe Biden'den İran saldırısı yorumu: 'Umudum son olması'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 23:39

Güncelleme: 26.10.2024 - 23:39

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre askeri hedefler dışında bir şey vurmamışlar. Umudum bunun bir son olması” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN OFİSİ: AMERİKAN DİREKTİFLERİNE GÖRE DEĞİL...

İsrail medyasının “İsrail'in başlangıçta İran'ın petrol ve doğal gaz tesislerini vurmayı planladığı, ancak ABD'nin ısrarlı baskısı üzerine planını sadece İran'ın askeri tesislerine odaklanmak üzere değiştirdiği” iddialarına ilişkin ise açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iddialar “tamamen yanlış” olarak nitelendirilirken, “İsrail, hedefleri ulusal çıkarları doğrultusunda önceden seçti. Amerikan direktiflerine göre değil. Bu böyleydi ve böyle olacak” ifadeleri kullanıldı.

“İSRAİL İRAN’A BİLGİ VERDİ” İDDİALARINA YALANLAMA

Netanyahu’nun Ofisi ayrıca “İsrail'in üçüncü taraflar aracılığıyla İran'ı saldırılara karşılık vermemesi konusunda uyardığı ve neyi hedef alacağına dair bir işaret verdiği yönündeki haberleri de yalanladı. Açıklamada, haberlerin “saçma ve yanlış” olduğu vurgulanırken, “İsrail saldırıdan önce İran'a ne zamanlama ne hedefler ne de saldırının boyutu hakkında bilgi verdi” denildi.