İsrail basınına göre ABD, "karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacakları" mesajını İran'a iletti
İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.
İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saraydan üst düzey bir yetkili, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız" dedi.
Yetkili, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran'a da iletildi" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
İran medyası, gece saatlerinde İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.
Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.
İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.
İsrail ordusu ise İran'a yönelik düzenledikleri saldırının tamamlandığını açıkladı.
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