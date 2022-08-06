ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi tekrar negatife döndü
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.
Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek” ifadesi paylaşıldı.
Covid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.
Doktor O'Connor, Covid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı