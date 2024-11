Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:30

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:30

ABD’deki 538 delegenin 270’ini kazanan adayın ülkenin yeni başkanı olacağı seçimlerde oy sayımı sürüyor. Peki, ABD başkanı kim oldu? ABD başkanlık seçimini kim kazandı?

ABD BAŞKANI KİM OLDU?

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, North Carolina South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Missouri, Montana, Utah, Idaho ve Wyoming’de seçimi kazanarak 230 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise Virginia, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont’da seçimi kazanarak 209 delege sayısı elde etti.